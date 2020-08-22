شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. كارتيرون يستقر على الدفع بالتشكيل المعتاد للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الأهلى، فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث سيعتمد المدرب الفرنسى على التركيبة الأساسية للفريق فى مواجهة الأحمر حيث سيعود المدرب الفرنسى لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروى الذى تم استئنافه يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا والذى جاء بعده خوض الأبيض لأربع مباريات فى بطولة الدورى أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، فاز خلالهم الفريق على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعبًا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى، بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع من النقاط حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى

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فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.