شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتحدى كورونا أمام مصر المقاصة فى برج العرب.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق المصرى البورسعيدى مباراة صعبة في السادسة والنصف مساء اليوم السبت مع مصر المقاصة على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريق البورسعيدى منذ جائحة كورونا التي ضربت صفوفه عقب مواجهة الزمالك التي خسرها بهدف دون رد ليقرر اتحاد الكرة تأجيل مبارياته مع حرس الحدود والاسماعيلى والاتحاد السكندرى لوقت لاحق ، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً على الجونة بهدف دون رد في أخر جولة بالدوري.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

ويسعى طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى للخروج بنتيجة إيجايبة في مباراة اليوم لتخطى المحنة الصعبة التي يعيشها الفريق بعد إصابة 23 فرد بكورونا ولايزال في حيرة من اختيار التشكيل مابين المصابين والعائدين من الإصابة وغير جاهزين فنياً.

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بينما طالب إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة في المباريات الأخيرة لمواصلة التقدم في سباق مراكز المسابقة ويعول جلال على الفورمة الفنية الرائعة لنجمه محمد إبراهيم .

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام المقاصة مكون من :"أحمد مسعود ، كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو موسي، بهاء مجدي ، محمد جابر، فريد شوقي، عمرو موسي، حسن علي، احمد شوشة ، محمود وادي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام المصرى مكون من :" محمود حمدي و أحمد ياسين وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي و صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم و شميلس بيكلي وصلاح أمين".