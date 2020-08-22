بالأرقام.. الخبرة والشباب يجسدان صراع الجبهة اليمنى بين الأهلي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الخبرة والشباب يتجدد صراع الجبهة اليمنى للقطبين فى لقاء الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، الذي يجمع الأهلي والزمالك على أرض استاد القاهرة الدولي أو استاد "الرعب"، مع دقات التاسعة مساءً اليوم السبت ، حيث تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصري، في مباراة على خط النار وتتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين، وعلى البساط الأخضر تحدي من نوع خاص بين اللاعبين في جميع المراكز ومن أبرزها مركز الجبهة اليمنى.

أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي، شارك فى الموسم الجارى فى 8 مباريات بالدورى العام ومثلها بدوري أبطال أفريقيا، ولقاء وحيد في كأس مصر ومثله في كأس السوبر، واستطاع الجوكر أن يصنع هدفين لزملائه بالفريق كما سجل هدفاً وحيداً كان في دوري الأبطال.

وشارك محمد هانى، صاحب الـ 24 عاماً، مع النادى الأهلي خلال 21 مباراة منذ انطلاق الموسم الجارى، من بينها 15 مباراة فى الدورى العام و5 لقاءات فى دوري أبطال أفريقيا، ومباراة واحدة في كأس السوبر المصري، واستطاع ظهير أيمن القلعة الحمراء أن يصنع هدفين وسجل هدفاً واحداً جاء في شباك إنبي.

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وعلى الجانب الآخر، شارك حازم إمام مع الزمالك فى 10 لقاءات بالدورى العام، و7 في دوري الأبطال ولقاء وحيد في كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي كأس السوبر المصري، واستطاع ظهير ايمن الزمالك أن يصنع هدفين ولكنه لم يسجل.

أما أحمد عيد ناشئ الزمالك بفريق 99 والذى تم تصعيده إلى الفريق الأول، فيعد هو الأقل خبرة بين اللاعبين الأربعة، ولكنه خامة مبشرة بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه، وخاض عيد 5 لقاءات فقط مع الزمالك بواقع 4 مباريات في الدوري ولقاء وحيد في دوري أبطال افريقيا.