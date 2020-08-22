يرصد لكم موقع الخليج 365، في هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية، جميع صفقات الفريق الأول لنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، والتي يُشرف عليها المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” الساعي لتعزيز حراسة المرمى ومنطقة قلب الدفاع، ومنطقة صناعة الألعاب. كي يكون فريقه على استعداد لجميع منافسات الموسم المقبل، وتعويض خيبة أمل الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس “فلورنتينو بيريز” ستعمل أولاً على التخلص من بعض الأسماء، أمثال الويلزي جاريث بيل الذي رفض السفر إلى مانشستر للمشاركة في مباراة إياب ثمن نهائي الأبطال، بالاضافة للمهاجم غير الملتزم “لوكا يوفيتش” بعدما كسر الحجر الصحي أكثر من مرة خلال الشهر الأخير من الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد قد ودع من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد، واكتفى بالفوز ببطولة كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية، ثم التتويج بلقب الدوري الإسباني بفارق مريح من النقاط عن برشلونة.

ويستعرض الخليج 365 بجوار الصفقات الجديدة لريال مدريد، جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف النادي الملكي في الميركاتو الصيفي 2020.

الجدول محدث بصورة شبه يومية ، حسب نشاط ريال مدريد في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه والنادي القادم منه، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولا يتضمن الجدول سوى الصفقات المعلنة بشكل رسمي.

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جدول مُحدث | جميع صفقات ريال مدريد في صيف 2020

اللاعب – المركز – السن قادم من تفاصيل الصفقة مارتن أوديجارد – صانع ألعاب – 21 ريال سوسيداد عائد من إعارة يوم 20 يوليو آلفارو أودريوزولا – ظهير أيمن 24 عامًا بايرن ميونخ يعود من الإعارة يوم 31 أغسطس آندري لونين – حارس مرمى – 21 عامًا ريال أوفيدو عائد من إعارة يوم 21 يوليو ألبيرتو سورو – جناح أيمن – 21 عامًا ريال سرقسطة عائد من إعارة يوم 17 أغسطس بورخا مايورال – قلب هجوم – 23 عامًا ليفانتي عائد من إعارة يوم 20 يوليو داني جوميز – قلب هجوم – 21 عامًا تينيريفي عائد من إعارة يوم 21 يوليو أوسكار رودريجيز – وسط مهام – 22 عامًا ليجانيس عائد من إعارة يوم 20 يوليو سيرخيو ريجيلون – ظهير أيمن – 23 عامًا إشبيلية Advertisements عائد من إعارة يوم 22 أغسطس

الراحلون عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2020