رياضة | الزمالك يعيد محاولات التعاقد مع محمود وادي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعيد محاولات التعاقد مع محمود وادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيد نادي الزمالك من جديد محاولات التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، بناءا على رغبت الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعادت المفاوضات بشكل قوي من جديد مع وادي، بعدما أوصي كارتيرون على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي بالقلعة البيضاء.

ويرتبط محمود وادي بالانتقال لصفوف نادي الزمالك هذا الصيف لتعويض الرحيل المرتقب لعمر السعيد وكابونجو كاسونجو لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون به

وتمكن صاحب الـ 25 عامًا بتسجيل هدفين في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز، أمام سموحة والإنتاج الحربي، ونال العديد من البطاقات الصفراء، ووصل عددهم لـ 6 بطاقات.