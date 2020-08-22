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رياضة | تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من كومان بشأن رحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي الإسباني حوارا صحفيا مع احدي الصحف الاسباني وتحدث فيه عن وضع ميسي مع النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ‏كومان:"يجب أن أتأكد من أن ميسي سيكون قادرا على العمل بشكل جيد في هذا الفريق، وأن يشعر بأهميته في الفريق، هو الكابتن، وقائد هذا الفريق".

وأضاف مدرب برشلونة:"يجب على ميسي ان ينهي مسيرته الكروية في البارسا، ميسي هو البارسا، والبارسا هو ميسي هذا هو كل شئ".

يذكر أن العديد من الصحف العالمية ذكرت أن ميسي أبلغ كومان برغبته فى الرحيل عن صفوف نادي برشلونة بسبب عدم الثقة فى رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو.

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