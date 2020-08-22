رياضة | تعرف على موعد مباراة ليفربول وآرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة ليفربول وآرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول، لمواجهة نظيره أرسنال، يوم التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية.

وتأكد رسمياً أن مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي بين ليفربول وآرسنال سوف تلعب بدون جماهير كما استانف وانتهى الموسم الماضي.

وسيواجه ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020 نظيره آرسنال في انطلاق الموسم الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

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وتقام المباراة على أرضية ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب نادي أرسنال تلك المباراة بعد تحقيق للقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث فاز على تشيلسي في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويشارك ليفربول في المباراة النهائية، باعتباره بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والذي توج به بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا.