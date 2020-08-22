رياضة | كومان يريد دي ليخت في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يريد دي ليخت في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد طالب إدارة البلوجرانا بالتعاقد مع أحد نجوم المنتخب الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة الإسباني تعاقد مع الهولندي رونالد كومان عقب الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كومان طالب برشلونة بالتعاقد مع الهولندي دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان يرغب في بناء خط دفاع قوي وأن كومان اتفق مع دي ليخت على الانتقال إلى برشلونة.