رياضة | نهائي الأبطال.. تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نهائي الأبطال.. تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي بايرن ميونيخ الألماني أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد تأهل للدور النهائي، بعد تخطي عقبه ليون الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بينما تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور النهائي، بعد إقصاء فريق لايبزيج الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.