شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري ينفي تحويل رئيس النادي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، على قدرة الفريق الكروي الأول بالنادي على انهاء الموسم الجاري في أفضل مركز ممكن تحت قيادة المخضرم طارق العشري .

وقال ان مجلس الإدارة يوفر كل الإمكانيات للاعبين والجهاز الفني من أجل اسعاد جمهور بورسعيد في المرحلة المقبلة بداية ن مباراة المقاصة المقبلة

وأختتم«مجلس المصري وجه الشكر للجنة الخماسية بعد تفهمهم السريع لمشاكل الفريق الأخيرة وأنتهي كل شئ سريعا، وقرار تحويل رئيس النادي سمير حلبية غير صحيح وعار تماما من الصحة ولم يصل خطاب من الإتحاد يخص بتحويلة لجهات التحقيق».