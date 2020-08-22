محمد الخولي: المصري جاهز للقاء المقاصة.. وسيمبوري رحل لكثرة أزماته  

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن فريق المصري وصل لمعسكر برج العرب من أجل الإستعداد للقاء مصر المقاصة ببطولة الدوري.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الكورة في بورسعيد» أن الفريق يعاني في لقاء الغد والإعتماد على عدد كبير من الناشئين، بسبب إصابة معظم لاعبي الفريق بفيروس كورونا، ولكن مجلس إدارة المصري لديه ثقة كاملة في اللاعبين الشباب المتواجدين في لقاء الغد«.
وأكمل: «سعيدو سيمبوري لاعب الفريق رحل بسبب كثرة مشاكلة مع المدير الفني طارق العشري، لأنه كان يفتعل المشاكل دائما، بالرغم من أنه قد إستلم المبالغ المالية له هذا الموسم، ورحيلة كان بسبب كثرة المشاكل، وحق النادي المصري محفوظ ضد اللاعب».
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