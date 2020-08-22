شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: مصطفي محمد أخطر لاعبي الزمالك في قمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد ضياء السيد لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دائما ما تحفل بالمفاجآت وتأتي علي عكس التوقعات والتكهنات .
وقال ضياء السيد أن مصطفي محمد مهاجم الزمالك هو أهم واخطر أوراق القلعة البيضاء في قمة اليوم أمام الأهلي وعلي رينيه فايلر المدير الفني أن يهتم جدا بمراقبة مصطفي محمد واحكام السيطرة عليه للحد من خطورته.
وتابع: رغم تراجع مصطفي محمد وانتقاد البعض له بسبب اهدار الفرصة في المباريات الماضية الا انني اتوقع انه سيكون افضل لاعبي الأبيض في قمة اليوم
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الوضع في مصر
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اصابات
97,148
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تعافي
64,318
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وفيات
5,231
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