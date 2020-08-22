شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق: نقاط سنوحة كانت مهمه لبيراميدز قبل الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد فاروق نجم فريق بيراميدز عن سعادته البالغة كونه السبب الرئيسي في الفوز الذي حققه النادي أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، حيث شارك بديلا في الشوط الثاني وتألق في تمريرة هدف الانتصار في الوقت القاتل بشباك صاحب الأرض.

فاروق : إنه سعيد بعودته من الإصابة بعد غياب طويل بسبب إصابة في السمانة وطوال الفترة الماضية اجتهد كثيرا وعمل بقوة في التدريبات المنفردة والجماعية حتى يعود سريعا ويستعيد لياقته البدنية وجاهزيته للمشاركة، وسعيد بأن أول مشاركة بعد العودة من الإصابة يكون سببا في ٣ نقاط غالية أضيفت لرصيد بيراميدز في جدول ترتيب الدوري.

فاروق شدد على أن الفضل في الفوز والانتصار بعد الله سبحانه وتعالى يعود لزملائه بالفريق ومجهودهم الكبير ثم توفيقه في العبور وتسجيل الكرة بشباك سموحة، مشددا على أن ضغط المباريات وخوض لقاء كل ٤ أيام أو أقل وبعد فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا، ستؤثر على اللاعبين وستظهر الإصابات والإجهاد، ولكن في المقابل بيراميدز فريق كبير يمتلك مجموعة هائلة من النجوم في مختلف المراكز ولا يتأثر بغياب أي لاعب وقادر على تحقيق الانتصارات.

أشار فاروق إلى أن جميع اللاعبين بفريق بيراميدز جاهزون للمرحلة المقبلة الصعبة ومن سيغيب سيجد البديل جاهزا تماما وسيقدم بنفس المستوى، وسعيد للغاية للمستوى الذي ظهر عليه الفريق في الفترة الماضية، وسيتحسن الأداء أكثر مع توالي المباريات.

فاروق أوضح أن بيراميدز فريق عينه دائما منذ اليوم الأول لتأسيسه على البطولة وحصد الألقاب وينافس على جميع البطولات التي يشارك فيها، ومنذ بداية الموسم الحالي والجميع يفكر في الفوز وتحقيق بطولة خاصة وأن النادي وإدارته توفر كل شيء للاعبين والجهاز الفني، وبيراميدز لا يركز مع أي فريق آخر وهدفه الفوز في جميع مبارياته والتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري.

وحول مباريات الفريق في نهائيات كأس الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب الشهر المقبل، أوضح محمد فاروق أن اللقب هو الهدف الأسمى للفريق هذا العام، خاصة بعد التعديلات على شكل البطولة بعدما كانت هناك ٤ مباريات أصبحت مباراتين فقط نحو تحقيق الحلم الغالي، ونركز على مباراة حوريا كوناكري الغيني الأولى في نصف النهائي، ونعمل على تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي الذي ولد كبيرا.

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