أيمن يونس: أتمني فوز الزمالك في قمة اليوم.. ونقاط المباراة للأكثر تركيزا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأكثر هدوء والأكثر تركيزا سيكون صاحب الغلبة والفوز في مباراة القمة اليوم، بهذه الكلمات لخص أيمن يونس لاعب الزمالك السابق رؤيته للقمة مساء اليوم السبت عيل استاد القاهرة.
وقال يونس في تصريحات خاصة للمصري اليوم: المباريات الكبري تحسمها الخبرات واللاعبين الكبار ومثل هذه المباريات هي السهل الممتنع لذلك اتمني ان يتحلى لاعبي الزمالك بالاتزان النفسي وهدوء الأعصاب لحسم المباراة لصالحهم.
وتمني فيلسوف الكرة المصرية الفوز للزمالك لانعاش آماله في المنافسة .
ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .
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