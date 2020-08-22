شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لمهاجمي الزمالك قبل مواجهة الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من من توجيهاته للاعبي الفريق قبل مباراتهم اليوم امام الغريم التقليدي النادي الأهلي في قمة الأسبوع العشرين

وخص كارتيرون مهاجمي الفريق مصطفي محمد وكاسونجو كابونجو وعمر السعيد وثنائي الناشئين بدروس خصوصية من أجل استغلال انصاف الفرص وحذرهم من اهدار الفرص السهلة لان مثل هذه المباريات لا تتحمل أي اخطاء ويتم حسمها من نصف فرصة

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .