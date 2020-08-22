بكاء هيستيري لـ «مؤمن زكريا» .. أحمد عز قام بإحتضانه على المسرح بعد عرض «علاء الدين» .. الجمهور يهتف لنجم الأهلي «بنحبك يا مؤمن»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم النادي الأهلي مؤمن زكريا تجمعه بالفنان أحمد عز وهو يبكي على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك خلال حضور مؤمن زكريا لمسرحية "علاء الدين"، ليقول بطل المسرحية أحمد عز: "معانا النهاردة نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول، ليذهب عز إلى نجم الأهلي ويصعدا الثنائي المسرح".

وقام الجمهور الحاضر للمسرحية بالهتاف لمؤمن زكريا قائلا: "بنحبك يا مؤمن"، لتنهمر دموعه ويقوم أحمد عز بمعانقته.

ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي أدى لابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطالبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملا.

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وجاء نص البيان كالآتي:

"أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطابا اليوم الإثنين لأشرف صبحي وزير الرياضة يجدد فيه طلب النادي بالموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.. نظرا للظروف الصحية التي يمر بها اللاعب والتي أوقفته عن ممارسة كرة القدم ورغبة من النادي وقياداته مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه".

وأضاف البيان "أكد رئيس النادي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية، نظرا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج.. والنادي يطلب موافقة وزارة الرياضة على صرف قيمة العقد كاملة، لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة.. خاصة وأن كرة القدم هي مصدر دخل اللاعب الوحيد".

وأتم "يثق محمود الخطيب رئيس النادي في استجابة أشرف صبحي لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف".

ومسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد جمعة، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو"، ومن إخراج مجدي الهواري.