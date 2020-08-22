شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد = مروان محسن + أليو بادجي و5 أهداف.. قبل قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد لقاء المتعة والتشويق في الايجيبشن ليج، عندما يلتقي فريقا الأهلي والزمالك بمسابقة الدوري العام في إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، في مواجهة طال انتظارها بالدوري بعد إلغاء مباراة الدور الأول عقب انسحاب الزمالك واعتبار الأهلي منتصراً، ورغم ما سبقها من نتائج وتفاوت مستويات فنية، أو حتى غيابات قهرية للإيقاف أوالإصابة تبقى القمة بلا توقعات تحمل في جعبتها العديد من الإثارة لعشاق الساحرة المستديرة.

ويدخل كل من الأهلي والزمالك اللقاء رافعين شعار لا بيل عن الفوز، فلكل منهما حساباته الخاصة، وحاجته الضرورية لتحقيق الفوز المعنوي في لقاء مهم قبل المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين وإرضاء الجماهير العريضة.

وعلى أرض استاد القاهرة الدولي أو استاد "الرعب"، مع دقات التاسعة مساءً اليوم السبت، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، في مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

مروان محسن

كانت أخر أهدافه مع الفريق الأحمر بتاريخ 15 يناير، في شباك طنطا خلال المباراة التي فاز بها الأهلي بخماسية نظيفة، ومنذ ذلك الهدف لم يسجل مروان في أي مباراة أخرى، حيش شارك في مباريات بيراميدز، المصري، سموحة، انبي والانتاج الحربي، بينما لم تقم مباراة الزمالك واحتسب فز الأهلي فيها اعتبارياً بعد انسحاب الفريق الأبيض، وجلس على دكة البدلاء في مباراتي المقاولون وطلائع الجيش، وخلال الموسم الجاري شارك مروان محسن مع الأهلي في 19 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، بينما منذ انضمامه إلى الأهلي شارك مروان في 69 مباراة سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 6 أخرين.

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أليو بادجي

انضم أليو بادجي إلى النادي الأهلي في يناير الماضي لتدعيم هجوم الفريق، وشارك مع الفريق الأحمر في 10 مباريات بمختلف البطولات، سجل هدفين في شباك بيراميدز وأسوان، وصام عن التهديف في 6 لقاءات بالدوري كان من بينها مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الأهلي اعتباريا، ولم يسجل بادجي في مباريات، سموحة، انبي، الانتاج الحربي، بينما خرج من قائمة مباراة طلائع الجيش وجلس احتياطياً في مباراة المصري.

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد مع الزمالك فى 29 مباراة بالموسم الجارى، سجل خلالهم 5 أهداف بالدوري العام و6 في دوري أبطال أفريقيا بإجمالي 11 هدفاً فصي الموسم الجاري، وصام المهاجم الشاب عن التهديف في 6 مباريات متتالية بالدوري مع الفريق الأبيض بالدورى العام، حيث كانت أخر أهداف مصطفى محمد في شباك وادي دجلة في 28 يناير الماضي، ومن بعدها لم يحرز أمام الإسماعيلى والمصرى والاتحاد والمقاصة، بينما خرج من قائمة فريقه أمام حرس الحدود، ولم يشارك في مباراة الأهلي والزمالك التي انسحب منها الفريق الأبيض.

كابونجو كاسونجو

أمام كاسونجو فلم يشارك مع الزمالك في الموسم الجاري سوى في 6 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أهدافاَ، إلا أنه بعد العودة من توقف كورونا قدم مردوداً طيباً لدى الجهاز الفني.