شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: 47 ألف طلبوا الحصول علي دراجات وسنعمم المبادرة بكل المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة أنه سيتم إتاحة أعداد أكبر من الدراجات خلال المراحل المقبلة؛ لتتناسب مع الطلبات المقدمة، كماسيتم دراسة فتح منافذ لتسليم الدراجات فى مختلف المحافظات استجابةً لرغبات المواطنين والشباب، لافتاً أن رعاية الرئيس السيسيللمبادرة تعطي لنا دافعاً أكبر نحو مزيد من التوسع فى نشر المبادرة والتوسع جغرافياً بها.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على الدور الفعال لشركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة فى إطار تضافر الجهود وتناغم الأداء تماشياً معسياسات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بإقبال الشباب على اقتناء الدراجات، ووعيهم بمدى أهميتها فى تحسين اللياقة البدنية والصحية، مشيراً أنالمرحلة الثانية من المبادرة شهدت فى نصف ساعة فقط من فتح الرابط الإليكتروني دخول نحو 47 ألف زائر للتسجيل لاقتناء الدراجات حتىنفاذ الكمية المطروحة.