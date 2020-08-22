شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يطالب لاعبي الزمالك بالقتال للفوز بالقمة من أجل الجمهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سمير لاعب الزمالك السابق أن فرص نادي الزمالك في مباراة القمة اليوم امام الأهلي افضل من المنافس خصوصا وان الابيض يدخل المباراة دون ضغوط.
وطالب سمير اللاعبين بالقتال داخل الملعب خلال الـ90 دقيقة من أجل الفوز وحسم القمة لصالحهم واسعاد الجماهير ومصالحتها بعد التعادل مع نادي مصر الجولة الماضية.
وتوقيع سمير فوز الزماك بهدف أو هدفين على الأقل شريطة التركيز واستغلال الفرصة التي تتاح لهم أمام مرمس محمد الشناوي.
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