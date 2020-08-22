شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع بعلاء وحامد بعد القمة.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور جلسة مع الثنائي طارق حامد ومحمود علاء لاعبي الفريق الكروي الاول بعد مباراة القمة . واعلن مرتضي منصور أن حلسة ستجمعه بعلاء وطارق حامد لمراجعة بعض الأمور الخاصة بعقودهما وتعديل بعض البنود بناء على طلبهم وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. وقال منصور ان علاء وحامد من افضل لاعبي الفريق وجددنا عقودهما بعد تعديلها ماليا بناء على توصية المدير الفني وأمير مرتضي المشرف على الكرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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