شكرا لقرائتكم الجونة يستضيف نادي مصر على استاد خالد بشارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الجونة نظيره نادى مصر في تمام الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فيما تعادل نادى مصر مع الزمالك سلبياً في الجولة الماضية من المسابقة.

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يقبع نادى مصر في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لإستغلال إقامة المباراة على ملعبه للظفر بالنقاط الثلاث لتصحيح أوضاع الفريق في جدول الدوري لاسيما أن الفوز سوف يمنح الجونة دفعة هائلة في جدول المسابقة .

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في المقابل طالب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر لاعبى فريقه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد التعادل مع الزمالك لمواصلة التمسك بأمل البقاء بين الكبار وتقديم نتائج جيدة في الأسابيع المقبلة.

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام نادى مصر مكون من :"إسلام طارق ، جوناثان نجوم ولؤي وائل، ومحمود الجزار وباسم علي ، عمرو بركات وسيرج أكا، وعمرو عبد الفتاح "عموري" وأحمد مجدي ، إسلام رشدي وأحمد ريان".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الجونة مكون من :"عصام ثروت ،شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف، إسلام صلاح ، مصطفى سلطان، هشام عبدالحميد، محمد توبه، كيليف كانديا ، ويليس الفيس، رضا الويشي".