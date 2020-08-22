شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستضيف طنطا تحت شعار "الفائز مولود والخاسر مفقود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف طلائع الجيش نظيره طنطا في تمام الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة تحت شعار الفائز مولود والخاسر مفقود يدخلها الطلائع بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر طنطا من حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً بينما يحتل طنطا المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث فى ظل الموقف المتقارب بين الفريقين فى جدول المسابقة ، وشدد بسيونى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس مؤكداً أن الفوز يضمن لهم ميلاد جديد فى المسابقة المحلية وبداية فترة جديدة من النتائج المتميزة التى تضمن الهروب من مراكز قاع المسابقة في المقابل يسعى محمد صلاح المدير الفني لطنطا لتسجيل انتصاره الأول مع أبناء السيد البدوى للهروب من منطقة الخطر.

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ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام طنطا مكون من :"محمد بسام - عاصم صلاح – أحمد سامي – علي الفيل – محمد ناصف- أحمد سمير– عمار حمدي – محمد أشرف روقة - كريم طارق – ناصر منسي – عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الطلائع مكون من :" محمد أشرف وسليمان عبدربه ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير وأحمد سالم صافى ومحمد أسعد، وحسام غالى، وليد عادل، جون افير، أحمد فهمى وإسلام فؤاد".