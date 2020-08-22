شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم. .الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر له الخامسة عصر غداً الأحد بالجولة الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى على ستاد المكس بالاسكندرية، وتعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى أول ظهور بالمسابقة المحلية بعد عودتها من التجميد بسبب كورونا، ويخوض الفريق مرانه الرئيسى على ستاد الاسماعيلية ثم يعلن جوميز قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت هناك.

من جهته، وضع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، برنامجاً تدريبياً للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدورى، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادما من الإمارات بعد فترة غياب، فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهم حتى الان .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدورى الممتاز وسيلتقى الدراويش فريق الاتحاد السكندرى يوم 31 اغسطس فى تمام الثامنة مساءً على استاد النادى الإسماعيلى ويواجه الفريق مصر المقاصة يوم 4 سبتمبر باستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً، ويستضيف الإسماعيلى نادى مصر يوم 7 سبتمبر باستاد الإسماعيلية فى السادسة مساءً.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.