شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة خسارة انبى ويبدأ الاستعداد لموقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة إنبى التى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام على ستاد السلام حيث يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية والعشرين للمسابقة وهى المباراة التى يستعيد فيها جهود لاعبه محمد عادل الذى غاب عن مواجهة انبى بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب.

ونجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وبذلك تلقى الانتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة من اجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق

Advertisements

من جهته كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء المتميز الذى قدموه فى مواجهة الأهلى ونجاحهم فى التعادل مع المارد الأحمر، لاسيما وسط الظروف الصعبة التى عاشها الفريق قبل اللقاء بعد سلسلة إصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفني.

وأرسل الإنتاج الحربي شكوى لمسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم يعترض فيها على عدم لجوء حكام مبارياته لتقنية الفار التى اعتمدتها الجبلاية ما تسبب فى حرمان الفريق من نقاط مباريات مؤثرة فى مباراتى الأهلى والمقاولون العرب، وتعادل الإنتاج الحربى مع الأهلى بهدف لكل فريق فيما خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 20 من الدورى المصرى، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسى فى الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح فى قلب الطاولة فى مباراة ممتعة ومثيرة وتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة فى الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار فى الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكرى نجيب.

وشهدت المباراة عودة محمود البنا حكم المباراة لمراجعة قراراته أكثر من مرة عبر تقنية الفيديو، بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم لسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو فى الدقيقة 14، وفى الدقيقة 58 طالب باسم مرسى بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشهر فى وجه مهاجم الإنتاج بطاقة صفراء، ثم توجه لتقنية الفيديو ولم يُغير قراره.