شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد متنوعة من أول يوم عمل لبائع التين فى مقر الزمالك بعد تعيينه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مشاهد متنوعة من أول يوم عمل لعزت الزاهى بائع التين الشوكى، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، بعد قرار مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، بتعيينه داخل مقر قلعة ميت عقبة، وذلك عقب استقبال مرتضى منصور له فى مقر القلعة البيضاء، مساء، الخميس، تلبية لطلب البائع الذى أعلن رغبته فى العمل داخل جدران النادى.

ومن جانبه، قال بائع التين الشوكى، إنه يعتبر حضوره لنادى الزمالك فضل من الله لأنه من عشاق ومحبى القلعة البيضاء عبر التاريخ.

فيما قدم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عزت الزاهى بائع التين الشوكى، على طريقة أحدث الصفقات المنضمة لقلعة ميت عقبة حيث نشر أمير مرتضى صورته مع الزاهى، قائلاً، عبر حسابه على "انستجرام": "عم عزت الراجل الطيب وأحسن واحد بيبيع تين فى مصر نجحنا فى ضمه لنادى الزمالك .. نورتنا وشرفتنا بجد".

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وطلب عزت الزاهى فى فيديو له مع مرتضى منصور، التقاط صورة تذكارية مع أمير مرتضى الذى لم يكن متواجدًا بالنادى ليحضر إلى مقر النادى الأبيض لالتقاط صورة تذكارية مع الزاهى وتقديم انضمامه للقلعة البيضاء بعد قرار رئيس نادى الزمالك بتعيينه فى مقر النادى الأبيض.

وأكد عزت الزاهى أنه يقبل العمل فى النادى تحت أى ظرف داخل الجدران، مشددًا على قبوله العرض الذى تقدم به مرتضى منصور له بتوفير فرصة عمل داخل النادى بصفته يجيد العمل فى السباكة وأعمال المقاولات.

ووعد مرتضى منصور، الزاهى، بشراء عربة تين شوكى على نفقته الخاصة وإنه أول من سيقوم بالشراء منه داخل النادى وأنه سيوفر له فرصة عمل داخل القلعة البيضاء وشراء عربة جديدة وكمية التين اللازمة على نفقته الخاصة، وداعبه بعدم المبالغة فى السعر عليه بالإضافة إلى إصدار قرار تعيينه بالزمالك، وهو ما حدث بالفعل ومارس عمله فى أول يوم داخل مقر القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور، قد أجرى خلال لقائه ببائع التين اتصالا بالاعلامى وائل الابراشى أكد خلاله توفير كل طلبات عزت الزاهى مؤكدًا تقديره الكامل له بصفته "فلاحا" وأن غالبية المصريين من الفلاحين والصعايدة فيما أكد بائع التين الشوكى إن من "زبائنه" جمال عبد الجميد نجم الكرة المصرية والفنان أمير كرارة.



بائع التين الشوكي



بائع التين داخل الزمالك



بائع التين صاحب الواقعة الشهيرة



بائع التين