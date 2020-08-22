لوبيتيجي مدرب اشبيلية: هذا اللقب له اهمية خاصة بالنسبة لي

أعرب لوبيتيجي المدير الفني لفريق اشبيلية الإسباني، عن سعادته البالغة بتحقيق لقب الدوري الأوروبي عقب الفوز علي انترميلان بثلاثية مقابل هدفين. وقال لوبيتيجي: " انه أمر خاص جداً، ان تحقق اللقب دائماً ما يمثل أمراً مميزاً بالنسبة لي، بالنسبة للفريق، وبالنسبة للجماهير". ما يمثل أمراً مميزاً بالنسبة لي، بالنسبة للفريق، وبالنسبة للجماهير". واضاف: " أنا فخور باللاعبين والجهاز الفني وكل عناصر إشبيلية للفوز بالدوري الأوروبي في ظل هذه الظروف، رغبتنا في الفوز بالمباراة كانت حاضرة وكنا نؤمن بقدراتنا". ظل هذه الظروف، رغبتنا في الفوز بالمباراة كانت حاضرة وكنا نؤمن بقدراتنا". وأشاد المدير الفني لاشبيلية بمهاجم فريقه لوك دي يونج قائلاً: " انه لاعب جيد للغاية ، لقد عمل بشكل جاد من أجل هذه اللحظة وكان جاهزًا في الوقت المناسب".

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