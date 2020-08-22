نجمان عربيان جديدان يتألقان على منصات التتويج الأوروبي

ساهم تألق المغربيين ياسين بونو وزميله يوسف النصيري، في حصد فريقهما إشبيلية للقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز في اللقاء النهائي على إنتر ميلان الإيطالي.

وبات بونو والنصيري أول عربيان يحصدان هذا اللقب، بعد أن كان بونو أول حارس عربي يصل للمباراة النهائية لبطولة "اليورباليغ".

وكان بونو نجم الفريق الأول، خصوصا في مواجهات خروج المغلوب، حيث تألق بشكل ملفت أمام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد ومن بعدها في النهائي.

وشارك الحارس الأساسي لمنتخب "أسود الأطلس"، والذي انضم لصفوف إشبيلية في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من جيرونا، بـ10 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، وتلقى 6 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

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أما الهداف النصيري، فقد شارك في 6 مباريات بالبطولة القارية، وسجل هدفين، ونجح في هز شباك روما في دور ثمن النهائي.

وانضم بونو والنصيري لنجوم عرب صعدوا لمنصات تتويج البطولات الأوروبية في الفترة الأخيرة ، بعد المصري محمد صلاح المتوج بلقب أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومن قبله مواطنهما أشرف حكيمي رفقة ريال مدريد الإسباني.