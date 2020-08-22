رياضة | كارتيرون يستقر على قوة الزمالك الهجومية

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على قوة الزمالك الهجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، على تشكيل الهجومى الذي سيقود الفريق، فى لقاء القمة اليوم السبت ضمن منافسات الدور 21 من بطولة مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسيدفع كارتيرون بثلاثى خط الوسط يوسف أوباما، وأشرف بن شرقى، وأحمد سيد زيزو، خلف مصطفى محمد فى الخط الأمامى.

ومن المرجح أن يدخل الفرنسي طارق حامد، وفرجانى ساسى فى خط الوسط، لتكون عناصر التشكيلة المتوقعة لها مهام هجومية أكثر من الدفاعية.

ويتصدر النادى الأهلى بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الزمالك بالمركز الثانى برصيد 39 نقطة.