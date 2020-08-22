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رياضة | كومان يجتمع مجددا مع ميسي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يجتمع مجددا مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ليونيل ميسي نجم الإسباني، رغبته في الرحيل عن الكامب نو خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الخروج المهين في بثمانية أهداف مقابل هدفين، أمام بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

وعلى ضوء ذلك، طلب رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، عقد اجتماع ثاني مع ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل.

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وأوضحت تقارير صحفية، أن ميسي سيعقد اجتماعات أخرى مع كومان، لمناقشة مستقبله في برشلونة.

وأشارت التقارير ذاتها أن ميسي لا يرد على أي اتصال هاتفي، يأتيه من أعضاء مجلس إدارة برشلونة.

جدير بالذكر أن عقد النجم الأرجنتيني يمتد مع برشلونة، حتى صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.

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