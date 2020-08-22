رياضة | بيريز يستقر على بديل زيدان

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيريز يستقر على بديل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على بديل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، تحسبًا لرحيله.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز ممتن للغاية من عمل زيدان مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

وتابعت الشبكة، أن بيريز وعد بترك زيدان في ريال مدريد، طالما أن الفرنسي يرغب في البقاء، لكن فلورنتينو مقتنع أن زيدان يمكنه الرحيل فجأة عن النادي.

وأشارت الشبكة، أن بيريز ينوي تعيين راؤول جونزاليس مدرب الفريق الرديف لريال مدريد خلفًا لزيدان، عندما يقرر الأخير الرحيل.