رياضة | غيابات بالجملة.. 13 لاعبا خارج قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر غيابات بالجملة.. 13 لاعبا خارج قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

حيث يغيب عن الفريقين العديد من اللاعبين قبل القمة المرتقبة، ويفقد الزمالك خدمات كل من شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة بسبب الإيقاف، ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز ثنائي خط الوسط بسبب الإصابة.

بينما يغيب عن الأهلي كل من محمود عبد المنعم كهربا بسبب الإيقاف ويغيب محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات بسبب الإصابة، فضلا عن رحيل الثلاثي حسام عاشور ورمضان صبحي وشريف إكرامي وانتهاء علاقتهم مع المارد الأحمر.