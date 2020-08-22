رياضة | مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي من خطف صفقة نادى برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بأمر من المدرب بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي.

وقالت صحيفة صن الإنجليزية أن نادي ‏مانشستر سيتي الإنجليزي سيكثف مجهوداته للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن جوارديولا أبلغ إدارة مانشستر سيتي أن لاوتارو هو الهدف الاول هذا الصيف للتعاقد معه وكسر عقد اللاعب والذي يبلغ 81 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن برشلونة الاسباني قد تواصل مع لاوتارو مارتينيز الشهر الماضي لضمه إلى الفريق هذا الصيف لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.