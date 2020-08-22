رياضة | سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الاسباني مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال سواريز فى تصريحات صحفية:"لم يخبرني أي شخص من البارسا أنهم يريدون الاستغناء عني هذا الصيف، اذا كانت هذه هي رغبة النادي، يجب على المسؤول أن يتحدث معي".

وأضاف مهاجم برشلونة:" فكرتي هي الاستمرار، ولكن اذا اعتقد النادي انني لاعب مستهلك، فليس لدي مشكلة في التحدث مع من يتخذون القرارات، أريد الأفضل للبارسا".

يذكر أن العديد من التقارير العالمية ذكرت أن إدارة برشلونة تسعي للتخلص من اللاعبين الكبار فى الفريق أبرزهم لويس سواريز بعد خسارة بايرن ميونيخ الكبيرة فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.