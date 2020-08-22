شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يحفز لاعبي الزمالك بـ16 مليون جنية قبل «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه يثق في قدرات وإمكانيات لاعبي الزمالك في مباراتهم المهمة اليوم أمام الأهلي في القمة .

وكشف منصور عن أنه حفز اللاعبين على الفوز وقام بصرف جميع مستحقاتهم والمكافآت الخاصة لهم قبل المباراة مؤكدا أن اللاعبين صرفوا خلال الأيام القليلة المقبلة أكثر من 16 مليون جنية .

وطالب منصور اللاعبين بالاستمتاع بالمباراة والتركيز على الفوز وإسعاد الجمهور.