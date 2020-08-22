شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يحفز لاعبي الزمالك بـ16 مليون جنية قبل «القمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه يثق في قدرات وإمكانيات لاعبي الزمالك في مباراتهم المهمة اليوم أمام الأهلي في القمة .
وكشف منصور عن أنه حفز اللاعبين على الفوز وقام بصرف جميع مستحقاتهم والمكافآت الخاصة لهم قبل المباراة مؤكدا أن اللاعبين صرفوا خلال الأيام القليلة المقبلة أكثر من 16 مليون جنية .
وطالب منصور اللاعبين بالاستمتاع بالمباراة والتركيز على الفوز وإسعاد الجمهور.
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