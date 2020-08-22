«الحاوي» يتوقع إحراز ساسي هدفا في مرمي الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق تفوق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مباراة اليوم أمام الأهلي في القمة وحسمها لصالحهم . وتوقع حاوي الكرة المصرية إحراز التونسي فيرجاني ساسي لاعب وسط الفريق هدفا في مرمي الأهلي في مباراة اليوم وقال: اتمني ان يحزر ساسي أول أهدافه في مرمي الأحمر في مواجهة اليوم. وطالب عبداللطيف اللاعبين بالهدوء والتركيز واعتبرهم الافضل والأجهز فنيا للفوز بالمباراة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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