شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الزمالك سيصعد لنهائي أفريقيا وسنرفع الكأس.. والدوري «مش في دماغنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قدرة فريق الكرة الأول بالنادي بتخطي عقبة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال منصور: واثق من تأهل الأبيض للنهائي بعد عبور عقبة الرجاء في مباراتي الذهاب والإياب وقال: واثق أيضا من الفوز باللقب الأفريقي والتتويج ورفع الكأس النسخة الحالية. وعن مشوار الزمالك في الدوري علق رئيس القلعة البيضاء قائلا: الدوري مش في دماغنا وقلت للاعبين ان الأهم عند المجلس والجمهور هو التتويج بكأس أفريقيا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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