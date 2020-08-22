شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي للاعبي الزمالك: «فكروا لاعبي الأهلي بمرارة الهزيمة في أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي بضرورة التعامل بمنتهي الجدية والحذر في مباراة اليوم أمام الأهلي في قمة الدوري. واعتبر منصور أن الزمالك يملك أفضل لاعبين في الدوري المصري وعليهم الفوز بالقمة إهداء الفوز للجمهور الأبيض. وتابع: «أتمني ان يكرر لاعبي الزمالك أدائهم الرجولي في السوبر المحلي وأن يذكروا لاعبي الأهلي بالفوز عليهم في أبوظبي والتتويج بكأس السوبر على حسابهم وأتمنى أن ينجحوا في أن يذيقوا الأهلي مرارة الهزيمة للمرة الثانية هذا الموسم». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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