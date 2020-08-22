شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شرط مرتضى منصور للموافقة على احتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مؤازرة مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قبل مباراة الأهلي اليوم في قمة الدوري. وخص مرتضي منصور مصطفى محمد بالمؤازرة وطالبه بعدم الالتفات للمنتقدين والتركيز في مباراة الأهلي. ووعد رئيس القلعة البيضاء مصطفى محمد بالموافقة على احترافه في أوروبا شريطة الفوز على الأهلي وإحراز هدف والمساهمة في حصول الأبيض على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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