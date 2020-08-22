شكرا لقرائتكم طارق السيد: "مصطفى محمد سيكون من نجوم القمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع طارق السيد ظهير الزمالك السابق، تألق مصطفى محمد مهاجم الابيض خلال لقاء القمة اليوم السبت.

وقال السيد خلال حوار تليفزيوني: " مصطفى محمد سيكون من نجوم مباراة القمة، ينقصه فقط التركيز.

واردف: اشرف بن شرقي ايضا بدأ في استعادة مستواه الفني واتوقع ان يكون للثنائي دور هام اليوم.

يرى طارق السيد ظهير الزمالك السابق، انه من الطبيعي ان ينافس الابيض على جميع البطولات وليس على المركز الثاني للمسابقة المحلية.

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وتابع السيد: "الزمالك يلعب بقوة في جميع المباريات ومن الطبيعي ان ينافس على جميع البطولات وليس على المركز الثاني للمسابقة المحلية"

واردف: الزمالك يعاني من ضغط المباريات والاعتماد على الناشئين امر ايجابي جدا.

واتم: الأهلي يعاني من غيابات ابرزهم محمود متولي بالرباط الصليبي ولكن الزمالك لا يعاني من الاصابات بسبب سياسة التدوير بين اللاعبين .