شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الهدوء سر انتصار الزمالك في مباراة القمة وتحركات مصطفى محمد أهم من الأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك سابقاً أن مباراة القمة لها حسابات مختلفة وخاصة أهمها الإعداد النفسي والاستقرار قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت.

أضاف أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "فرجاني ساسي مفتاح غير عادي للزمالك في القمة بالإضافة الى أشرف بن شرقي الذي يجب ان يعد لأن يكون رجل اليوم في مباراة القمة خاصة وأنه يمتلك السرعات الأقوى على حساب الأهلي ولاعبيه".

وأوضح أيمن يونس أنه يجب أن يمتلك لاعبي الزمالك قناعة بأنهم الأفضل خاصة وان هناك محمد أبو جبل الحارس العملاق الذي نثق فيه بالإضافة الى محمد عبد الشافي الذي يجب أن نحييه لأنه يصغر يومياً ويقدم مستويات مع القلعة البيضاء.

وتابع أيمن يونس أن الربع ساعة الأولى من المباراة ستكتب عنوان القمة من البداية لأنها ستمنحنا الانطباع عن الفريق الأفضل، مشدداً على أن المباراة بحاجة الى أن تعطي انطباع يليق بسمعة الكرة المصرية والبلد بأكملها.

وطالب أيمن يونس لعب الكرة السهلة وعدم ارسال الكرات الطويلة بجانب الالتزام بالهدوء من جانب اللاعبين حتى يستطيع خلق المساحات لأنها موجودة بالفعل لدى دفاعات النادي الأهلي ومهما قاموا بسدها ستظل موجودة وستمنح الزمالك الفرص الكثيرة أمام المرمى ويجب ان يستغلوها.

وشدد أيمن يونس ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك عليه عامل كبير لأنه اللاعب الأكثر إجادة للتحركات أمام مرمى المنافسين وبالتالي لو لم يوقف في تسجيل الأهداف يستطيع أن يفتح المساحات التي يحتاجها الجناحين أو القادمين من الخلف حتى يصبحون أمام المرمى مباشرة.

الزمالك ضد الأهلي



اشتعلت أجواء القمة 120 في الدوري المصري الممتاز التي ستجمع الزمالك ضد الأهلي في المباراة المقرر اقامتها السبت قبل انطلاقها بأيام بسبب تباين حالة الفريقين ففي الوقت الذي ينعم فيه أبناء مدرسة الفن والهندسة بجاهزية كل اللاعبين من نجوم القلعة البيضاء، يعاني المارد الأحمر من غيابات بالجملة بسبب الإصابة أو رحيل البعض.

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واستحوذ الأهلي في الدوري المصري 56 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك برصيد 39 نقطة.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء مصر صوب ملعب استاد القاهرة مساء السبت لمتابعة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصري الأهلي ضد الزمالك في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة وأن كل طرف يسعى الى تحقيق مصالحه التي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

وتكمن أهمية المباراة في كونها أقوى ديربي عربي أفريقي تاريخياً والذي دائماً ما يحفل بأحداث مثيرة ومواجهات أكثر من رائعة بين اللاعبين في أرضية الملعب ما يجعل حالة الشغف تصل لدى الجماهير الى اقصى درجات الجنون خاصة وأن مصر والوطن العربي يكون منقسم بين مؤيد للشياطين الحمر وعاشق لمدرسة الفن والهندسة.

وبينما الجميع يرتقب المباراة الهامة بين الأهلي ضد الزمالك نرصد في التقرير التالي مقارنة رقمية بين المديرين الفنيين للفريقين وهما السويسري رينيه فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون قبل مباراة السبت المقبلة.

وواجه الفريقين الأهلي والزمالك كليهما 119 مباراة في الدوري المصري الممتاز نجح خلالها الأهلي في الفوز على الزمالك 44 مرة بينما فاز الأخير 26 مرة، فيما وقع التعادل بينهما في 48 لقاء.

كما شهدت مباريات الفريقين خروج الأهلي بشباكه نظيفة خلال 52 مواجهة أمام الزمالك بالدوري بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا فى 34 لقاء، وسجل الأهلي 146 هدفًا فى شباك الزمالك وأحرز الأبيض 100 هدف فى مرمى الأحمر.