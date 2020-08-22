شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات اليوم السبت 22 / 8 / 2020 بالدوري المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة طلائع الجيش وطنطا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الجونة ونادى مصر على ستاد خالد بشارة ومباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الزمالك والاهلى على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الحادية و العشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة طلائع الجيش وطنطا



تقام مباراة طلائع الجيش وطنطا في تمام الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة تحت شعار الفائز مولود والخاسر مفقود يدخلها الطلائع بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر طنطا من حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً بينما يحتل طنطا المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

موعد مباراة الجونة ونادى مصر



تقام مباراة الجونة ونادى مصر في تمام الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد خالد بشارة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فيما تعادل نادى مصر مع الزمالك سلبياً في الجولة الماضية من المسابقة.

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يقبع نادى مصر في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

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موعد مباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة



تقام مباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة في السادسة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الظهور الأول للفريق البورسعيدى منذ جائحة كورونا التي ضربت صفوفه عقب مواجهة الزمالك التي خسرها بهدف دون رد ليقرر اتحاد الكرة تأجيل مبارياته مع حرس الحدود والاسماعيلى والاتحاد السكندرى لوقت لاحق ، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً على الجونة بهدف دون رد في أخر جولة بالدوري.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

موعد مباراة الزمالك والأهلى



تقام مباراة الزمالك والاهلى في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في المواجهة التى تحمل الكثير للفريقين، خاصة أن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه التى تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

يتصدر الاهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في 2 ولم يهزم وسجل لاعبيه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاثة نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة .

القنوات الناقلة لمباريات الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.