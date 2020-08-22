شكرا لقرائتكم وكيل فخر الدين بن يوسف: اللاعب يرحب بالتجديد للاسماعيلي والقطبين فاوضا اللاعب عبر وسطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد سليمان، وكيل اللاعب فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي، عن أسباب تأخر وصول اللاعب لمصر رغم عودة النشاط الرياضي.

وأكد خالد سليمان في تصريحات تلفزيونية والذي يقدمه عمر ربيع ياسين: "الفيزا سبب تأخر وصول فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي".

وتابع: "لا يوجد أي أزمة للاعب مع النادي الإسماعيلي والأمور تسير بشكل جيد بين الطرفين".

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تحدث خالد سليمان، وكيل اللاعب فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي، عن حقيقة فسخ الدين بن يوسف عقده مع الدروايش.

وأكد خالد سليمان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين: "اللاعب يرحب بالتجديد للاسماعيلي ولا يوجد أي أزمة بين الطرفين".

وتابع: "هناك اهتمامات من ناديي الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب ولكن عن طريق وكلاء لاعبين ولم يتواصل أي مسئول من القطبين او بيراميدز بشكل رسمي".

كما تحدث خالد سليمان عن ديسابر في ظل أنه وكيله في مصر، وعلق: "ديسابر مستقر في فرنسا، ولن يقوم بتدريب فريق في إفريقيا وربما يوافق فقط على تدريب منتخبات فقط في أفريقيا".