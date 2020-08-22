شكرا لقرائتكم كشري: الزمالك أجهز فنيا من الأهلي.. والقمة خارج التوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان ونجم الأهلي السابق، أن الأهلي أقل فنيا من الزمالك بالوقت الحالي.

ويلتقي الأهلي والزمالك مساء السبت، ضمن الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وسط طموحات الفريقين لتحقيق الفوز فى مباراة يصعب التوقع نتيجتها، فى ظل الفارق الكبير بين الفريقين فى عدد النقاط وموقف كل منهما بجدول الدورى.

وأوضح كشري: "الأهلي اقل فنيا من الزمالك بالوقت الحالي، كما أن الزمالك الأجهزة لأنه أراح لاعبيه بأخر مباراة أمام إف سي مصر، لكن القمة تبقى خارج التوقعات".

وأكمل: "اتمنى الفوز للأهلي والمباراة تختلف عن أي لقاء آخر بالمسابقة".

Advertisements

في سياق متصل، أبدى المدير الفني لفريق أسوان، سعادته بالفوز على فريق كبير مثل المقاولون العرب.

وقال كشري: "لم نكن نلعب على التعادل واردنا الفوز بعد الأداء الذي قدمناه، لذلك كان يجب أن نفكر في المكسب".

وأكمل: "الطرد اثر علينا أمام إف سي مصر، وقدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي لكن لاعبيه تقدر على التسجيل من انصاف الفرص".

وأضاف: "اللاعبين كانو أبطالا وكنا نقدر نضيف اهداف أخرى، كما أن لدينا غيابات كثيرة ونحصل على إنذارات مجانية، ومسعد عوض رد عليا على طول وأهدانا الفوز".