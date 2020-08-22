شكرا لقرائتكم رئيس لجنة الحكام: توفير مولد كهرباء لتجنب أزمة الـ var كلقاء الزمالك ونادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة وفر مولد كهرباء لتجنب أزمة تقنية الفيديو التى حدثت فى لقاء الزمالك ونادى مصر، مؤخرا، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، موضحا إن الكهرباء انقطعت عن سيارة تقنية الفيديو الـ"VAR" في المباراة ولذلك اتحاد الكرة قرر توفير مولد كهرباء مع كل سيارة لتجنب مثل هذه الأعطال مستقبلاً.

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وواصل رئيس لجنة الحكام فى تصريحات تليفزيونة أن احمد الغندور حكم المباراة ابلغ قائدي الزمالك ونادي مصر حتى يكونا على علم بالوضع ولتجنب أي أزمات فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقان، فسر وجيه أحمد أزمة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح إنبى أمام الانتاج الحربي في مباراة الفريقين أمس ببطولة الدوري، قائلا:"ركلة الجزاء تم إعادتها نظرا لدخول اثنين من مدافعي الإنتاج مبكرا إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة مما استوجب إعادتها موضحا أن موقف حارس الإنتاج كان سليمان ولو كان تحرك من خط مرماه لحصل على إنذار".

ولفت وجيه أحمد إلى واقعة ركلة الجزاء فى لقاء الإنتاج وإنبى بأن لجنة الحكام ستبحث مذكرة الإنتاج التي يعترض فيها على التحكيم ويناقشها بجانب مناقشة هجوم بعض المسؤولين على التحكيم مؤكدا أنه لا يصح هجوم عدد من المسؤولين على الحكام بسبب أحداث في الموسم الماضي.