شكرا لقرائتكم أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي.. ولا اتفق مع فايلر في طريقة اللعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن كارتيرون على مدار المباريات الماضية لم يستقر على تشكيل ثابت.

وقال أحمد خلال تصريحات تليفزيونية : "كارتيرون لم يستقر على تشكيل ثابت عكس الأهلي الذي يحافظ على التشكيل، لكن على فايلر ان يتعامل مع مباراة الزمالك غير اي مباراة".

وأكمل: "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عليه ان يقفل على اللاعبين ويهيء الجواء لمباراة القمة وعدم الالتفات لما يقال للإعلام".

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وتابع: "لا اتفق مع فايلر لانه يريد تطبيق طريقة لعب غير مناسبة للاعبين المتواجدين لديه، فـ جيرالدو مركزه الاساسي جناح أيمن وليس ايسر".

وأتم: "أحمد فتحي بنسبة كبيرة مستمر مع الأهلي وباقي معهم رغم اعلان بيراميدز عن الصفقة".