شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: اتحاد الكرة وفر مولد كهرباء لتجنب أزمة تقنية الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة وفر مولد كهرباء لتجنب أزمة تقنية الفيديو في لقاء الزمالك واف سي مصر في بطولة الدوري.

قال وجيه أحمد في تصريحات تليفزيونية، إن الكهرباء انقطعت عن سيارة تقنية الفيديو في المباراة ولذلك اتحاد الكرة قرر توفير مولد كهرباء مع كل سيارة لتجنب مثل هذه الأعطال مستقبلاً.

وواصل أن احمد الغندور حكم المباراة ابلغ قائدي الزمالك ونادي مصر حتى يكونا على علم بالوضع ولتجنب أي أزمات.

فسر وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أزمة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح انبي أمام الانتاج الحربي في مباراة الفريقين أمس ببطولة الدوري.

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وأوضح وجيه أحمد ، إن ركلة الجزاء تم إعادتها نظرا لدخول اثنين من مدافعي الإنتاج مبكرا إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة مما استوجب إعادتها موضحا أن موقف حارس الإنتاج كان سليمان ولو كان تحرك من خط مرماه لحصل على انذار.

ولفت إلى لجنة الحكام ستبحث مذكرة الإنتاج التي يعترض فيها على التحكيم ويناقشها بجانب مناقشة هجوم بعض المسؤولين على التحكيم مؤكدا أنه لا يصح هجوم عدد من المسؤولين على الحكام بسبب أحداث في الموسم الماضي.

ويلتقي الأهلي والزمالك مساء السبت، ضمن الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وسط طموحات الفريقين لتحقيق الفوز فى مباراة يصعب التوقع نتيجتها، فى ظل الفارق الكبير بين الفريقين فى عدد النقاط وموقف كل منهما بجدول الدورى.