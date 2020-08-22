شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 16 مليون جنيه للاعبين لتحفيزهم للفوز بالقمة 120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، صرف 16 مليون جنيه، عبارة من مستحقات لاعبى الفريق من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز فى مواجهة الأهلى، فى مباراة القمة 120 المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد القاهرة، حيث يسعى كلا الفريقين خلالها لتحقيق الفوز، لإرضاء جماهيرهما عقب استئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف لفترة طويلة، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتابع طارق يحيى، عبر قناة الزمالك، أنه بذلك يتبقى للاعبى الفريق الأبيض نسبة المشاركة وهى عبارة عن نسبة الـ 25% من عقودهم، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، حيث حصل الفريقان على 39 نقطة، وخاض الأبيض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى، بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع من النقاط حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.

واستعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لمباراة الأهلى بخوضه لأربع مباريات فى بطولة الدورى بعد استئنافه أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، حيث حقق الأبيض الفوز خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعبًا.