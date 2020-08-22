شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الدورى مازال فى الملعب.. وشريف لا يحق له التفاوض مع أى نادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن الفوز على الانتاج الحربي في مباراة الأمس بالدوري تمنحهم دفعة قوية للأمام، بعد فوز الفريق البترولى على نظيره الإنتاج، فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد إنبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

وقال حلمي طولان فى تصريحات تليفزيونية أن محمد شريف لاعب الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة خلال المباراة كادت أن تنهى المباراة بنتيجة كبيرة لصالح إنبي وتابع أن شريف تعرض لإصابة قبل عودة الدوري وتعافى منها مؤهرا مؤكدا أن اللاعب تركيزه بالكامل مع إنبي في الفترة الحالية، وعن مصيره تابع:"شريف يتبقى بعقده مع الأهلي موسم ونصف خلال الفترة المقبلة لذلك من الصعب أن يتفاوض مع نادي آخر".

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وأردف أن أحمد على مهاجم الفريق البترولى يبذل جهد كبير سواء في التدريبات أو المباريات الودية ، ويستعيد مستواه المعتاد بشكل تدريجي وأتم حديثه بالتعليق على مباراة القمة 120 التى ستقام اليوم، السبت، بأن الظروف متساوية بين الأهلي والزمالك ولكنه يتمنى الفوز للقلعة البيضاء، قائلا:"لأن مازال الدوري في الملعب ولم يحسم للأهلي".

ويلتقي الأهلي والزمالك فى التاسعة من مساء، اليوم، السبت، ضمن الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى كل فريق لتحقيق فوزًا معنويًا يُرضى جماهيره خاصة بعدما تصدر الأحمر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 56 نقطة، فيما جاء الأبيض فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة، ويتولى إدارتها الحكم الكرواتى إيفان بيبك ويعاونه كمساعد أول جوران باتاكى، ومساعد ثان إيفيكا مودريتش، والحكم الرابع هو فران يوڤيتش، فيما سيكون حكم الفيديو جوران جابريلو، وحكم فيديو مساعد هو توميسلاڤ بيتروڤيتش.