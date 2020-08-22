شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الهدوء سلاح انتصار الزمالك وتحركات مصطفى محمد أهم من الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك سابقاً أن مباراة القمة لها حسابات مختلفة وخاصة أهمها الإعداد النفسي والاستقرار قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت، مضيفا خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك الفضائية: "فرجاني ساسي مفتاح غير عادي للزمالك في القمة بالإضافة الى أشرف بن شرقي الذي يجب ان يعد لأن يكون رجل اليوم في مباراة القمة خاصة وأنه يمتلك السرعات الأقوى على حساب الأهلي ولاعبيه".

وأوضح أيمن يونس أنه يجب أن يمتلك لاعبي الزمالك قناعة بأنهم الأفضل خاصة وان هناك محمد أبو جبل الحارس العملاق الذي نثق فيه بالإضافة الى محمد عبد الشافي الذي يجب أن نحييه لأنه يصغر يومياً ويقدم مستويات مع القلعة البيضاء.

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وتابع أيمن يونس أن الربع ساعة الأولى من المباراة ستكتب عنوان القمة من البداية لأنها ستمنحنا الانطباع عن الفريق الأفضل، مشدداً على أن المباراة بحاجة الى أن تعطي انطباع يليق بسمعة الكرة المصرية والبلد بأكملها.

وطالب أيمن يونس لعب الكرة السهلة وعدم ارسال الكرات الطويلة بجانب الالتزام بالهدوء من جانب اللاعبين حتى يستطيع خلق المساحات لأنها موجودة بالفعل لدى دفاعات النادي الأهلي ومهما قاموا بسدها ستظل موجودة وستمنح الزمالك الفرص الكثيرة أمام المرمى ويجب ان يستغلوها.

وشدد أيمن يونس ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك عليه عامل كبير لأنه اللاعب الأكثر إجادة للتحركات أمام مرمى المنافسين وبالتالي لو لم يوقف في تسجيل الأهداف يستطيع أن يفتح المساحات التي يحتاجها الجناحين أو القادمين من الخلف حتى يصبحون أمام المرمى مباشرة.