شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: مفاوضات القطبين مع فخر الدين ليست رسمية.. ولا يوجد أزمة مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث خالد سليمان، وكيل التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم نادي الإسماعيلي، عن حقيقة فسخ اللاعب لتعاقده مع الدراويش، قائلاَ:"اللاعب يرحب بالتجديد للاسماعيلي ولا يوجد أي أزمة بين الطرفين، وهناك اهتمامات من ناديي الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب ولكن عن طريق وكلاء لاعبين ولم يتواصل أي مسئول من القطبين أو بيراميدز بشكل رسمي".

فيما أوضح وكيله فى تصريحات تليفزيونية عن أسباب تأخر وصول اللاعب لمصر رغم عودة النشاط الرياضي، بعد نهاية توقف النشاط الذى جاء بسبب جائحة كورونا، قائلاً:"الفيزا سبب تأخر وصول فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.. ولا يوجد أي أزمة للاعب مع النادي الإسماعيلي والأمور تسير بشكل جيد بين الطرفين".

وكان أدهم السلحدار، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، قد أكد أن ناديه سيحسم مصير الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق خلال الساعات المقبلة، وقال السلحدار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حتى اللحظة الراهنة لم تتضح فرص عودة فخر الدين بن يوسف وباتريك كادو للقاهرة من عدمه، نتشاور بشأن مصير عودة الثنائى، سواء بإقرار عودتهما وتحديد الموعد أو إنهاء العلاقة مع اللاعبين، لاسيما أن تعاقدهما مع النادى على سبيل الإعارة لستة أشهر فقط".

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واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو من بلادهما حتى الآن .

ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر، ولايزال المهاجم متواجداً فى تونس وسط أنباء عن تلقيه عروض مغرية للإنضمام لأحدها فى الموسم الجديد.

وأصبحت رحلة الاوغندى باتريك كادو مهاجم الاسماعيلى مع ناديه أقرب للإنفصال بسبب استمرار تعليق رحلات الطيران بدولة أوغندا حيث يتواجد اللاعب هناك منذ مارس الماضى في أعقاب تعليق النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولايزال ملف عودته غامضاً لاسيما مع عودة مسابقة الدوري ، وشارك كادو فى مباراة وحيدة مع الاسماعيلى منذ إنضمامه فى يناير الماضى وسجل هدفاً خلالها بشباك الجونة بالدوري بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى .

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان،تعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.